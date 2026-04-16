Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald
Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald samedi 23 mai 2026.
Le Hohwald
Festival des Yogas et Méditations
34 Rue du Wittertalhof Le Hohwald Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Envie de faire une vraie pause, de respirer, de bouger et de vous reconnecter à l’essentiel ?
Découvrez le Festival des Yogas & Méditations au cœur de la nature alsacienne !
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Au programme tout le week-end
Yogas
Méditations
Rando-yoga en pleine nature
Danse & mouvements
Moments de détente et de partage
Accessible à tous, débutants comme pratiquants !
Un week-end pour ralentir, se ressourcer et repartir avec plus d’énergie.
N’hésitez pas à venir seul(e) ou accompagné(e) ! 0 .
34 Rue du Wittertalhof Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 31 31 info@eyme-yoga.com
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English :
Want to take a real break, breathe, move and reconnect with what’s essential?
Discover the Festival des Yogas & Méditations in the heart of Alsatian nature!
L’événement Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr
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