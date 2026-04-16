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Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald

Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald samedi 23 mai 2026.

Adresse : 34 Rue du Wittertalhof

Ville : 67140 Le Hohwald

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0

Le Hohwald

Festival des Yogas et Méditations

34 Rue du Wittertalhof Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Envie de faire une vraie pause, de respirer, de bouger et de vous reconnecter à l’essentiel ?
Découvrez le Festival des Yogas & Méditations au cœur de la nature alsacienne !
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Au programme tout le week-end

Yogas
Méditations
Rando-yoga en pleine nature
Danse & mouvements
Moments de détente et de partage

Accessible à tous, débutants comme pratiquants !
Un week-end pour ralentir, se ressourcer et repartir avec plus d’énergie.
N’hésitez pas à venir seul(e) ou accompagné(e) ! 0  .

34 Rue du Wittertalhof Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 31 31  info@eyme-yoga.com

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English :

Want to take a real break, breathe, move and reconnect with what’s essential?
Discover the Festival des Yogas & Méditations in the heart of Alsatian nature!

L’événement Festival des Yogas et Méditations Le Hohwald a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr

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