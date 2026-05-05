Rando des 3 sapins VTT e-VTT Le Hohwald

Le Hohwald

Rando des 3 sapins VTT e-VTT

17A Rue principale Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 11:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En VTT ou e-VTT, plongez au cœur de la nature, dominez les sommets et maîtrisez le terrain à votre rythme sur 20, 35 ou 50 km ! Accessible à tous les niveaux.

La nature appelle… Vos pneus répondent ! Rando des 3 Sapins 3¿ édition !

Venez vivre une belle aventure VTT au cœur de la nature, entre pistes forestières, chemins et sentiers !

VTT e-VTT 4 parcours balisés 20 km D+ 500 m 35 km D+ 970 m 50 km D+ 1270 m 20 km “Grand Chemin” parcours plus roulant et accessible, idéal pour une balade tranquille.

Atelier gratuit Découverte et Maîtrise Encadré par le Vélo Club d’Eckwersheim pour s’initier ou progresser en VTT e-VTT dans un cadre convivial et sécurisé.

Ravitaillement commun sur les parcours Un moment convivial pour échanger entre passionnés.

Prolongez le plaisir autour d’un repas* Poulet rôti ou steak de sanglier mariné, avec crudités fraîches. Ou une pause gourmande avec café et douceur à la caravane de Félicie. Habitants du Hohwald, cette journée est aussi la vôtre même sans participer à la rando, venez nous rejoindre pour le déjeuner et partager un moment convivial. (Repas sur réservation 12 €)

1 inscription = 1 distance 1 paiement repas en option.

Que vous soyez débutant enthousiaste ou vététiste chevronné, venez découvrir certains des plus beaux paysages de la région sur deux roues !

Et pour les accompagnants ? Le Hohwald propose de magnifiques balades pédestres pour profiter pleinement de la nature.

Un immense merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle journée de sport, de nature et de convivialité au Hohwald ! .

17A Rue principale Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 16 62 85 les.3sapins@orange.fr

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English :

By mountain bike or e-VTT, plunge into the heart of nature, dominate the peaks and master the terrain at your own pace over 20, 35 or 50 km! Accessible to all levels.

L’événement Rando des 3 sapins VTT e-VTT Le Hohwald a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr