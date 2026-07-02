Fête Annuelle de Lugaut Lugaut Retjons

Informations pratiques

Retjons

Fête Annuelle de Lugaut

Lugaut Chapelle de Lugaut Retjons Landes

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle de Lugaut se fait belle pour accueillir tout le monde et passer une journée entre recueillement spirituel et festivités !

Pour sa Fête Annuelle, la Chapelle de Lugaut se fait belle pour accueillir tout le monde et passer une journée entre recueillement spirituel et festivités !

La journée débutera par une messe en musique à 11h suivi à midi d’une animation de chien de berger. Profitez de ce lieu pour découvrir une exposition photos d’Anne Touratier tout en écoutant l’animation musicale produite par le groupe Los esvagats de l’Ador, et en admirant les travaux d’artisans d’Art.

Il sera également possible de se restaurer sur place (sandwich, frites, dessert & café) en s’inscrivant avant le 31 Juillet ou bien apportant son pique-nique. .

Lugaut Chapelle de Lugaut Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 66 48 75

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English : Fête Annuelle de Lugaut

For its annual festival, the Chapelle de Lugaut is dressed up to welcome everyone for a day of spiritual contemplation and festivities!

L’événement Fête Annuelle de Lugaut Retjons a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac