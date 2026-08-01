Informations pratiques

Le Lonzac

Fête annuelle

le bourg Le Lonzac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête au village Vide grenier toute la journée Jeux en bois pour petits et grands Pêche aux canards Structures gonflables Défilé fleuri et déguisé Buvette restauration Soirée festive musique et ambiance – .

le bourg Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 73 66 86 cdf.lelonzac@gmail.com

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English : Fête annuelle

L’événement Fête annuelle Le Lonzac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contrées Vertes