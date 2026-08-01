AGENDA · Le Lonzac
Fête annuelle Le Lonzac
dimanche 9 août 2026 · Le Lonzac
Informations pratiques
Le Lonzac
Fête annuelle
le bourg Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête au village Vide grenier toute la journée Jeux en bois pour petits et grands Pêche aux canards Structures gonflables Défilé fleuri et déguisé Buvette restauration Soirée festive musique et ambiance – .
le bourg Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 73 66 86 cdf.lelonzac@gmail.com
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English : Fête annuelle
L’événement Fête annuelle Le Lonzac a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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