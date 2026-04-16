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Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris

Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 25 juillet 2026.

Adresse : le village

Ville : 26350 Saint-Christophe-et-le-Laris

Département : Drôme

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Saint-Christophe-et-le-Laris

Fête annuelle

le village Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

concours de pétanque, bal, bénédiction des voitures…
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le village Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 61 88 

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English :

pétanque competition, ball, blessing of the cars…

L’événement Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme