Saint-Christophe-et-le-Laris

Fête annuelle

le village Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

concours de pétanque, bal, bénédiction des voitures…

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le village Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 61 88

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English :

pétanque competition, ball, blessing of the cars…

L’événement Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme