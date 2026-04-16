Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris
Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 25 juillet 2026.
Saint-Christophe-et-le-Laris
Fête annuelle
le village Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
concours de pétanque, bal, bénédiction des voitures…
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le village Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 61 88
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English :
pétanque competition, ball, blessing of the cars…
L’événement Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme