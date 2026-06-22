Salles-Lavalette

Fête au moulin Sartier

Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Fête au moulin Sartier ambiance conviviale avec concerts, marché gourmand, animations pour petits et grands, découverte du moulin en fonctionnement et rencontres avec artisans et producteurs locaux.

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Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 35 23 goyau.chantal@orange.fr

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English : Fête au moulin Sartier

Festival at the Sartier mill: friendly atmosphere with concerts, gourmet market, entertainment for young and old, discovery of the mill in operation and meetings with local craftsmen and producers.

L’événement Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente