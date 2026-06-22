Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette
Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette mardi 21 juillet 2026.
Salles-Lavalette
Fête au moulin Sartier
Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Fête au moulin Sartier ambiance conviviale avec concerts, marché gourmand, animations pour petits et grands, découverte du moulin en fonctionnement et rencontres avec artisans et producteurs locaux.
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Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 35 23 goyau.chantal@orange.fr
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English : Fête au moulin Sartier
Festival at the Sartier mill: friendly atmosphere with concerts, gourmet market, entertainment for young and old, discovery of the mill in operation and meetings with local craftsmen and producers.
L’événement Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente