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Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette

Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette mardi 21 juillet 2026.

Ville
16190 Salles-Lavalette
Département
Charente
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Salles-Lavalette

Fête au moulin Sartier

Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Fête au moulin Sartier ambiance conviviale avec concerts, marché gourmand, animations pour petits et grands, découverte du moulin en fonctionnement et rencontres avec artisans et producteurs locaux.
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Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 35 23  goyau.chantal@orange.fr

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English : Fête au moulin Sartier

Festival at the Sartier mill: friendly atmosphere with concerts, gourmet market, entertainment for young and old, discovery of the mill in operation and meetings with local craftsmen and producers.

L’événement Fête au moulin Sartier Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du Sud Charente

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