Fête au Pays du Ried Holtzwihr au fil des saisons Porte du Ried
dimanche 27 septembre 2026 · Porte du Ried
Informations pratiques
Porte du Ried
Fête au Pays du Ried Holtzwihr au fil des saisons
place de l’Eglise Porte du Ried Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Journée champêtre avec animations et spécialités régionales à Holtzwihr
Programme :
10h Ouverture de la manifestation
11h30 Inauguration de la Fête avec M. Le Maire et Mme La Présidente du Comité des Fêtes, suivi d’un apéritif offert par la commune et animé par La Clique de Riedwihr
12h Repas traditionnels servis par les associations à différents endroits du village
Dès 13h Divertissement sur place et dans les cours des fermes (cirque, expositions, musique etc…)
15h30 Défilé à travers les rues du village avec 2 Cavaliers de la Brigade Verte en ouverture du cortège
17h30 Tirage de la tombola avec à gagner
18h Concert de clôture 0 .
place de l’Eglise Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 71 02 40 comitedesfetesholtzwihr@gmail.com
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English :
Country day with entertainment and regional specialities at Holtzwihr
L’événement Fête au Pays du Ried Holtzwihr au fil des saisons Porte du Ried a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar
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