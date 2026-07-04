Informations pratiques

Porte du Ried

Fête au Pays du Ried Holtzwihr au fil des saisons

place de l’Eglise Porte du Ried Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Journée champêtre avec animations et spécialités régionales à Holtzwihr

Programme :

10h Ouverture de la manifestation

11h30 Inauguration de la Fête avec M. Le Maire et Mme La Présidente du Comité des Fêtes, suivi d’un apéritif offert par la commune et animé par La Clique de Riedwihr

12h Repas traditionnels servis par les associations à différents endroits du village

Dès 13h Divertissement sur place et dans les cours des fermes (cirque, expositions, musique etc…)

15h30 Défilé à travers les rues du village avec 2 Cavaliers de la Brigade Verte en ouverture du cortège

17h30 Tirage de la tombola avec à gagner

18h Concert de clôture 0 .

place de l’Eglise Porte du Ried 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 71 02 40 comitedesfetesholtzwihr@gmail.com

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English :

Country day with entertainment and regional specialities at Holtzwihr

L’événement Fête au Pays du Ried Holtzwihr au fil des saisons Porte du Ried a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar