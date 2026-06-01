Bohain-en-Vermandois

Fête au verger de Bohain-en-Vermandois

40 rue de Vaux Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Vous faites quoi le samedi 20 juin 2026 ?

Vous allez au verger voyons !

Au programme à partir de 14h

– Ateliers créatifs

– Nichoirs à chauve-souris et semis

– Ateliers greffes

– Ateliers compostage

– Miel des Ruchers Brancourtois

– Mini-ferme

– Atelier découpe de légumes pour l’apéro du soir

– 18h Spectacle sous les pommiers

– 19h Apéritif offert

Verger 40 rue de Vaux Animations gratuites

Renseignements s au 03 23 07 55 55 ou contact@bohainenvermandois.fr

Vous faites quoi le samedi 20 juin 2026 ?

Vous allez au verger voyons !

Au programme à partir de 14h

– Ateliers créatifs

– Nichoirs à chauve-souris et semis

– Ateliers greffes

– Ateliers compostage

– Miel des Ruchers Brancourtois

– Mini-ferme

– Atelier découpe de légumes pour l’apéro du soir

– 18h Spectacle sous les pommiers

– 19h Apéritif offert

Verger 40 rue de Vaux Animations gratuites

Renseignements s au 03 23 07 55 55 ou contact@bohainenvermandois.fr .

40 rue de Vaux Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55 contact@bohainenvermandois.fr

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English :

What are you doing on Saturday, June 20, 2026?

You’re going to the orchard!

On the program from 2pm:

– Creative workshops

– Bat nesting boxes and seedlings

– Grafting workshops

– Composting workshops

– Honey from Ruchers Brancourtois

– Mini-farm

– Vegetable cutting workshop for the evening aperitif

– 6 pm Show under the apple trees

– 7pm Aperitif offered

Orchard 40 rue de Vaux Free entertainment

Information s on 03 23 07 55 55 or contact@bohainenvermandois.fr

L’événement Fête au verger de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois