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Fête au verger de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

Fête au verger de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois samedi 20 juin 2026.

Adresse : 40 rue de Vaux

Ville : 02110 Bohain-en-Vermandois

Département : Aisne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Bohain-en-Vermandois

Fête au verger de Bohain-en-Vermandois

40 rue de Vaux Bohain-en-Vermandois Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Vous faites quoi le samedi 20 juin 2026 ?

Vous allez au verger voyons !

Au programme à partir de 14h
– Ateliers créatifs
– Nichoirs à chauve-souris et semis
– Ateliers greffes
– Ateliers compostage
– Miel des Ruchers Brancourtois
– Mini-ferme
– Atelier découpe de légumes pour l’apéro du soir

– 18h Spectacle sous les pommiers
– 19h Apéritif offert

Verger 40 rue de Vaux Animations gratuites

Renseignements s au 03 23 07 55 55 ou contact@bohainenvermandois.fr
Vous faites quoi le samedi 20 juin 2026 ?

Vous allez au verger voyons !

Au programme à partir de 14h
– Ateliers créatifs
– Nichoirs à chauve-souris et semis
– Ateliers greffes
– Ateliers compostage
– Miel des Ruchers Brancourtois
– Mini-ferme
– Atelier découpe de légumes pour l’apéro du soir

– 18h Spectacle sous les pommiers
– 19h Apéritif offert

Verger 40 rue de Vaux Animations gratuites

Renseignements s au 03 23 07 55 55 ou contact@bohainenvermandois.fr   .

40 rue de Vaux Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55  contact@bohainenvermandois.fr

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English :

What are you doing on Saturday, June 20, 2026?

You’re going to the orchard!

On the program from 2pm:
– Creative workshops
– Bat nesting boxes and seedlings
– Grafting workshops
– Composting workshops
– Honey from Ruchers Brancourtois
– Mini-farm
– Vegetable cutting workshop for the evening aperitif

– 6 pm Show under the apple trees
– 7pm Aperitif offered

Orchard 40 rue de Vaux Free entertainment

Information s on 03 23 07 55 55 or contact@bohainenvermandois.fr

L’événement Fête au verger de Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois

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