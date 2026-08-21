Fête au village à Vausseroux Stade de Vausseroux Vausseroux

Informations pratiques

Vausseroux

Fête au village à Vausseroux

Stade de Vausseroux Mairie Vausseroux Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Fête du village de la commune de Vausseroux sur le thème du cheval.

Des groupes de musique, de la danse country, des démonstrations et spectacles de dressage de chevaux, un vide grenier et de nombreuses activités vous attendent !

Stade de Vausseroux.

Restauration salée et sucrée sur place avec un repas au tarif de 20 euros. .

Stade de Vausseroux Mairie Vausseroux 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 21 19 mairie-vausseroux@wanadoo.fr

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English : Fête au village à Vausseroux

L’événement Fête au village à Vausseroux Vausseroux a été mis à jour le 2026-08-21 par CC Parthenay Gâtine