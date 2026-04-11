Fête au village Le Bourg Isserpent
Fête au village Le Bourg Isserpent samedi 11 juillet 2026.
Isserpent
Fête au village
Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Organisée par le Comité des fêtes, le Club des Aînés, l’ASI et la municipalité.
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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40
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English : Village Day and fireworks
Organized by the Comité des fêtes, Club des Aînés, ASI and the municipality.
L’événement Fête au village Isserpent a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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