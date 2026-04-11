Fête au village Le Bourg Isserpent

Isserpent

Fête au village

Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Organisée par le Comité des fêtes, le Club des Aînés, l’ASI et la municipalité.

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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40

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English : Village Day and fireworks

Organized by the Comité des fêtes, Club des Aînés, ASI and the municipality.

L’événement Fête au village Isserpent a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse