Isserpent

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise Isserpent Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Jeux et songes

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Eglise Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

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English :

Games and dreams

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse