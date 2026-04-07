24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent
24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent mercredi 5 août 2026.
Isserpent
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise Isserpent Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Jeux et songes
.
Eglise Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Games and dreams
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Isserpent (Allier)
- Boucle de Mont Aigu Isserpent Allier 1 mai 2026
- Balade de Châteauroux Isserpent Allier 1 mai 2026
- Fête au village Le Bourg Isserpent 11 juillet 2026