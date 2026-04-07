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24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent

24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent mercredi 5 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 03120 Isserpent

Département : Allier

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10

Isserpent

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise Isserpent Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Jeux et songes
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Eglise Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68  pentatete@gmail.com

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English :

Games and dreams

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Isserpent a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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