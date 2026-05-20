Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent
Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent dimanche 25 octobre 2026.
Isserpent
Marche des châtaignes
Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 14:00:00
Date(s) :
2026-10-25
3 parcours. Organisée par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11
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English : Chestnuts walking
3 routes. By Comité des fêtes.
L’événement Marche des châtaignes Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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