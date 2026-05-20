Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent

Isserpent

Marche des châtaignes

Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 14:00:00

Date(s) :

2026-10-25

3 parcours. Organisée par le Comité des fêtes.

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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11

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English : Chestnuts walking

3 routes. By Comité des fêtes.

L’événement Marche des châtaignes Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse