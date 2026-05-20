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Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent

Marche des châtaignes Le Bourg Isserpent dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Espace de Froment

Ville : 03120 Isserpent

Département : Allier

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Isserpent

Marche des châtaignes

Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 14:00:00

Date(s) :
2026-10-25

3 parcours. Organisée par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11 

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English : Chestnuts walking

3 routes. By Comité des fêtes.

L’événement Marche des châtaignes Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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