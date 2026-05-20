Concours de belote Le Bourg Isserpent
Concours de belote Le Bourg Isserpent jeudi 17 septembre 2026.
Isserpent
Concours de belote
Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-10
Concours de belote du Club des aînés
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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40
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English : Belote contest
Organized by Club des aînés
L’événement Concours de belote Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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