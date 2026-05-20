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Concours de belote Le Bourg Isserpent

Concours de belote Le Bourg Isserpent jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Espace de Froment

Ville : 03120 Isserpent

Département : Allier

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Isserpent

Concours de belote

Le Bourg Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-17 2026-10-10

Concours de belote du Club des aînés
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Le Bourg Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40 

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English : Belote contest

Organized by Club des aînés

L’événement Concours de belote Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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