Fête aux Jardins Familliaux La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine
Fête aux Jardins Familliaux La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine samedi 17 octobre 2026.
Arelaune-en-Seine
Fête aux Jardins Familliaux
La Mailleraye sur Seine Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Arelaune-en-Seine Jardins familiaux de la Mailleraye
Venez célébrer l’automne au jardin!
Une rencontre conviviale autour du jardin, des récoltes et de la créativité ✨
Pour les jardiniers
C’est le moment de choyer vos citrouilles et autres courges du potager
Pour les gourmands et passionnés de cuisine
Un concours de tartes et de soupes à base de courges est organisé
Laissez parler votre imagination… et que les meilleures recettes soient récompensées
Pour les enfants et jeunes artistes
Un concours de dessins sur le thème Le potager en automne ️
Une petite confidence les plus beaux dessins seront particulièrement appréciés
Un bel après-midi de partage et de bonne humeur en perspective .
La Mailleraye sur Seine Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie lesjardinsdarelaune@gmail.com
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English : Fête aux Jardins Familliaux
L’événement Fête aux Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme