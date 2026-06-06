Fête aux Jardins Familliaux La Mailleraye sur Seine Arelaune-en-Seine samedi 17 octobre 2026.

Arelaune-en-Seine

Fête aux Jardins Familliaux

La Mailleraye sur Seine Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Arelaune-en-Seine Jardins familiaux de la Mailleraye

Venez célébrer l’automne au jardin!

Une rencontre conviviale autour du jardin, des récoltes et de la créativité ✨

Pour les jardiniers

C’est le moment de choyer vos citrouilles et autres courges du potager

Pour les gourmands et passionnés de cuisine

Un concours de tartes et de soupes à base de courges est organisé

Laissez parler votre imagination… et que les meilleures recettes soient récompensées

Pour les enfants et jeunes artistes

Un concours de dessins sur le thème Le potager en automne ️

Une petite confidence les plus beaux dessins seront particulièrement appréciés

Un bel après-midi de partage et de bonne humeur en perspective .

La Mailleraye sur Seine Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie lesjardinsdarelaune@gmail.com

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English : Fête aux Jardins Familliaux

L’événement Fête aux Jardins Familliaux Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme