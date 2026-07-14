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AGENDA · Arelaune-en-Seine

Salon du Livre Salle des Fêtes Arelaune-en-Seine

dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Arelaune-en-Seine

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Saint Nicoals de Bliquetuit
Ville
76940 Arelaune-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Arelaune-en-Seine

Salon du Livre

Salle des Fêtes Saint Nicoals de Bliquetuit Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

✨ 6ᵉ Salon du Livre à Arelaune-en-Seine

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit pour une nouvelle édition placée sous le signe de la lecture, des découvertes et des rencontres.

Un moment convivial pour échanger avec les auteurs, partager la passion des livres et faire vivre la culture au cœur du territoire.

Parmi les invités Blanche Raynal, marraine du salon, comédienne, actrice et autrice, ainsi que Françoise Mabille, première femme pompier de France, au parcours remarquable.

Une belle journée en perspective pour petits et grands, avec également l’animation Lecture Plaisir proposée par Muriel.

Sans oublier les gourmandises avec crêpes et buvette pour profiter pleinement de ce moment chaleureux. ☕

✨ À noter dans les agendas !   .

Salle des Fêtes Saint Nicoals de Bliquetuit Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 15 20  accueil@arelauneenseine.fr

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English : Salon du Livre

L’événement Salon du Livre Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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