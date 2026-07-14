Salon du Livre Salle des Fêtes Arelaune-en-Seine
dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Arelaune-en-Seine
Informations pratiques
Arelaune-en-Seine
Salon du Livre
Salle des Fêtes Saint Nicoals de Bliquetuit Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
✨ 6ᵉ Salon du Livre à Arelaune-en-Seine
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Nicolas-de-Bliquetuit pour une nouvelle édition placée sous le signe de la lecture, des découvertes et des rencontres.
Un moment convivial pour échanger avec les auteurs, partager la passion des livres et faire vivre la culture au cœur du territoire.
Parmi les invités Blanche Raynal, marraine du salon, comédienne, actrice et autrice, ainsi que Françoise Mabille, première femme pompier de France, au parcours remarquable.
Une belle journée en perspective pour petits et grands, avec également l’animation Lecture Plaisir proposée par Muriel.
Sans oublier les gourmandises avec crêpes et buvette pour profiter pleinement de ce moment chaleureux. ☕
✨ À noter dans les agendas ! .
Salle des Fêtes Saint Nicoals de Bliquetuit Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 15 20 accueil@arelauneenseine.fr
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English : Salon du Livre
L’événement Salon du Livre Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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