Informations pratiques

Boursay

Fête bio à Boursay

Maison Botanique de Boursay Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marché de producteurs bio essentiellement locaux (alimentation, artisanat, construction, santé- hygiène, etc.) et associations ou acteurs du développement durable, restauration Bio, animations, spectacles, musiques, ateliers, pressage traditionnel de jus de pommes…

Fête bio à la Maison botanique. Une soixantaine d’exposants feront découvrir leur savoir-faire, leurs connaissances et déguster leur production. Des associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature ou de promotion de pratiques écoresponsables seront également présentes pour discuter et échanger avec les visiteurs. Pour enrichir cette journée, de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands. .

Maison Botanique de Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01 contact@maisonbotanique.com

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English :

Market of mainly local organic producers (food, handicrafts, construction, health and hygiene, etc.) and associations or actors of sustainable development, organic catering, animations, shows, music, workshops, traditional pressing of apple juice..

L’événement Fête bio à Boursay Boursay a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Collines du Perche