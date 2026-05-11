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FETE BRESILIENNE Port-Vendres

FETE BRESILIENNE Port-Vendres

FETE BRESILIENNE Port-Vendres samedi 30 mai 2026.

Adresse : Jardin du Dôme

Ville : 66660 Port-Vendres

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif abonné

Port-Vendres

FETE BRESILIENNE

Jardin du Dôme Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Cap sur le Brésil le temps d’une soirée festive aux rythmes du choro et de la samba. Musique live, spécialités brésiliennes et ambiance chaleureuse vous attendent pour un moment dépaysant.
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Jardin du Dôme Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 71 72 77  choroarteportvendres@gmail.com

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English :

Head for Brazil for a festive evening to the rhythms of choro and samba. Live music, Brazilian specialities and a warm ambience await you for an exotic evening.

L’événement FETE BRESILIENNE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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