FETE BRESILIENNE Port-Vendres
FETE BRESILIENNE Port-Vendres samedi 30 mai 2026.
Port-Vendres
FETE BRESILIENNE
Jardin du Dôme Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Cap sur le Brésil le temps d’une soirée festive aux rythmes du choro et de la samba. Musique live, spécialités brésiliennes et ambiance chaleureuse vous attendent pour un moment dépaysant.
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Jardin du Dôme Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 71 72 77 choroarteportvendres@gmail.com
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English :
Head for Brazil for a festive evening to the rhythms of choro and samba. Live music, Brazilian specialities and a warm ambience await you for an exotic evening.
L’événement FETE BRESILIENNE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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