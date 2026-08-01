Fête Campuzan Campuzan
samedi 22 août 2026 · Campuzan
Informations pratiques
Campuzan
Fête Campuzan
CAMPUZAN Campuzan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Samedi
14h Concours de pétanque en doublette.
19h Apéritif animé par la Band’a Toni suivi d’un repas 20€ (paëlla, fromage, croustade, vin et café compris). Menu enfant 10€ (saucisse/pomme noisette, glace).
Inscription avant le 19 août .
23h30 Bal avec le podium Caraïbes.
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Dimanche
10h30 Messe .
Jeux gonflables pour les enfants tous le week-end. .
CAMPUZAN Campuzan 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 39 30 35
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English :
Saturday:
2:00 p.m. Doubles pétanque tournament.
7:00 p.m. Aperitif hosted by Band’a Toni, followed by a 20? meal (paella, cheese, croustade, wine, and coffee included). Children’s menu: 10? (sausage/baked apple, ice cream).
Register by August 19.
11:30 p.m. Dance with the Cara%EFbes dance troupe.
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Sunday:
10:30 a.m. Mass.
L’événement Fête Campuzan Campuzan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65