Informations pratiques

Campuzan

Fête Campuzan

CAMPUZAN Campuzan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Samedi

14h Concours de pétanque en doublette.

19h Apéritif animé par la Band’a Toni suivi d’un repas 20€ (paëlla, fromage, croustade, vin et café compris). Menu enfant 10€ (saucisse/pomme noisette, glace).

Inscription avant le 19 août .

23h30 Bal avec le podium Caraïbes.

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Dimanche

10h30 Messe .

Jeux gonflables pour les enfants tous le week-end. .

CAMPUZAN Campuzan 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 39 30 35

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English :

Saturday:

2:00 p.m. Doubles pétanque tournament.

7:00 p.m. Aperitif hosted by Band’a Toni, followed by a 20? meal (paella, cheese, croustade, wine, and coffee included). Children’s menu: 10? (sausage/baked apple, ice cream).

Register by August 19.

11:30 p.m. Dance with the Cara%EFbes dance troupe.

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Sunday:

10:30 a.m. Mass.

L’événement Fête Campuzan Campuzan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65