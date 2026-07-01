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Fête Cantonale Villefranche-de-Lonchat

dimanche 26 juillet 2026 · Villefranche-de-Lonchat

Fête Cantonale Villefranche-de-Lonchat

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24610 Villefranche-de-Lonchat
Département
Dordogne
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Villefranche-de-Lonchat

Fête Cantonale

Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La Fête Cantonale de Villefranche-de-Lonchat fête sa 20e édition avec une journée conviviale dédiée aux traditions et au terroir. Plus de 100 exposants seront présents autour des vins, produits régionaux, métiers d’art, artisanat et expositions. Au programme défilés de chars et de voitures anciennes, exposition de vieux tracteurs, bandas, majorettes, groupe folklorique, chiens de troupeaux, troupeau d’oies, orgue de barbarie et jeux traditionnels en bois. Un repas traditionnel sous chapiteau sera proposé à midi sur réservation. Des animations avec des vachettes rythmeront la journée, suivies d’un spectacle de Force Basque à 17h. La fête se clôturera avec une soirée restauration, l’embrasement de la mairie à 22h30 et un bal animé par un groupe de musique. Entrée 1 €. Parkings et navettes gratuits.   .

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 89 35 

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English : Fête Cantonale

L’événement Fête Cantonale Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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