Fête Cantonale Villefranche-de-Lonchat
dimanche 26 juillet 2026 · Villefranche-de-Lonchat
Informations pratiques
Villefranche-de-Lonchat
Fête Cantonale
Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La Fête Cantonale de Villefranche-de-Lonchat fête sa 20e édition avec une journée conviviale dédiée aux traditions et au terroir. Plus de 100 exposants seront présents autour des vins, produits régionaux, métiers d’art, artisanat et expositions. Au programme défilés de chars et de voitures anciennes, exposition de vieux tracteurs, bandas, majorettes, groupe folklorique, chiens de troupeaux, troupeau d’oies, orgue de barbarie et jeux traditionnels en bois. Un repas traditionnel sous chapiteau sera proposé à midi sur réservation. Des animations avec des vachettes rythmeront la journée, suivies d’un spectacle de Force Basque à 17h. La fête se clôturera avec une soirée restauration, l’embrasement de la mairie à 22h30 et un bal animé par un groupe de musique. Entrée 1 €. Parkings et navettes gratuits. .
Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 89 35
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English : Fête Cantonale
L’événement Fête Cantonale Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-07-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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