Vicq

Fête champêtre à Vicq

Vicq Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le dimanche 14 juin 2026, plongez dans l’ambiance chaleureuse d’autrefois à l’occasion de la Fête Champêtre de Vicq et des 50 ans de Cholage, le jeu folklorique traditionnel ! Organisé par l’association Les Amis de l’Église de Vicq, cet événement convivial rassemble petits et grands autour des richesses de notre patrimoine rural.

Une journée riche en découvertes vous attend avec un programme rythmé

Exposition de tracteurs anciens Admirez de magnifiques mécaniques d’époque qui font la fierté des passionnés.

Marché de produits du terroir Rencontrez les producteurs locaux et savouez le meilleur de notre artisanat régional.

Animations gratuites pour enfants Jeux et activités ludiques pour divertir les plus jeunes tout au long de la journée.

Grand défilé (à 11h30) Ne manquez pas le moment fort de la fête avec la grande parade dans les rues de la commune.

Buvette et petite restauration (barbecue, frites, crêpes) disponibles sur place.

Une sortie dominicale idéale en famille pour partager un moment authentique, soutenir le patrimoine local et savourer la douceur de vivre à la campagne !

Le dimanche 14 juin 2026, plongez dans l’ambiance chaleureuse d’autrefois à l’occasion de la Fête Champêtre de Vicq et des 50 ans de Cholage, le jeu folklorique traditionnel ! Organisé par l’association Les Amis de l’Église de Vicq, cet événement convivial rassemble petits et grands autour des richesses de notre patrimoine rural.

Une journée riche en découvertes vous attend avec un programme rythmé

Exposition de tracteurs anciens Admirez de magnifiques mécaniques d’époque qui font la fierté des passionnés.

Marché de produits du terroir Rencontrez les producteurs locaux et savouez le meilleur de notre artisanat régional.

Animations gratuites pour enfants Jeux et activités ludiques pour divertir les plus jeunes tout au long de la journée.

Grand défilé (à 11h30) Ne manquez pas le moment fort de la fête avec la grande parade dans les rues de la commune.

Buvette et petite restauration (barbecue, frites, crêpes) disponibles sur place.

Une sortie dominicale idéale en famille pour partager un moment authentique, soutenir le patrimoine local et savourer la douceur de vivre à la campagne ! .

Vicq 59970 Nord Hauts-de-France +33 3 27 27 32 29

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English :

On Sunday, June 14, 2026, immerse yourself in the warm atmosphere of days gone by at the Vicq Country Fair and the 50th anniversary of Cholage, the traditional folk game! Organized by the association Les Amis de l’Église de Vicq, this friendly event brings together young and old alike to celebrate the riches of our rural heritage.

A day full of discoveries awaits you with a packed program:

Exhibition of vintage tractors: Admire magnificent vintage machines that are the pride of enthusiasts.

Local Produce Market: Meet local producers and savor the best of our regional crafts.

Free Activities for Children: Games and fun activities to entertain the little ones throughout the day.

Grand Parade (at 11:30 a.m.): Don’t miss the highlight of the festival—the grand parade through the town’s streets.

Refreshments and light meals (barbecue, fries, crêpes) available on-site.

An ideal Sunday outing for the whole family to share an authentic experience, support local heritage, and savor the good life in the countryside!

L’événement Fête champêtre à Vicq Vicq a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes