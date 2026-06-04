Le Pays de Langres en 1900 Visites-flash à Vicq en fête Vicq

Vicq

Le Pays de Langres en 1900 Visites-flash à Vicq en fête

RDV devant l’église Vicq Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Tout public

Ambiance guinguette

Visites-flash Dégustation Marché artisanal Animations

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 13 pépites du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Pour découvrir ces 13 villages, trois possibilités

– un programme de visites-flash coups de coeur gratuites d’une durée d’1 heure, chaque visite comporte 3 ou 4 étapes (un objet, un lieu, un détail les coups de coeur du guide…) en intérieur (église) et en extérieur (village) afin de rendre cette découverte dynamique et originale,

– une exposition multi-sites (dans 8 communes) présentée dans l’espace public, elle est accessible en permanence et détaille l’identité, la vie quotidienne et l’habitat rural de chaque commune dans les années 1900,

– un extrait de journal (distribué lors des visites-flash) un reportage (fictif…) du journal (fictif…) La Bourgogne Républicaine réalisé par la journaliste (fictive…) Louise Dubois en 1908 qui s’attache à décrire chacun des 8 communes sous la forme d’interviews et d’enquêtes…

Ces visites-flash sont familiales, estivales et conviviales.

Les guides qui les assurent ne sont pas (forcément) des spécialistes de l’histoire et du patrimoine de chaque village. Ce sont des passionnés de ce territoire qui les a vu naître et grandir.

N’attendez pas d’eux qu’ils apportent une réponse docte à toutes les questions que vous pourrez leur poser.

Ce sont avant tout et surtout des passeurs qui conduiront vos pas et vos yeux vers des lieux qui changeront de dimension dès lors que vous en connaitrez l’existence, le sens et les secrets. Victor Hugo ne disait-il pas Un édifice appartient à son propriétaire, mais sa beauté appartient à tout le monde ? .

RDV devant l’église Vicq 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr

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English :

L’événement Le Pays de Langres en 1900 Visites-flash à Vicq en fête Vicq a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne