Madranges

Fête Champêtre de Madranges

Route du Lonzac Madranges Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des fêtes de Madranges vous invite à sa fête Champêtre Animations, restauration, programme à venir.

Feu d’artifice tiré vers 22h30. .

Route du Lonzac Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 13 07 85

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English : Fête Champêtre de Madranges

L’événement Fête Champêtre de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze