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Fête Champêtre de Madranges Madranges

Fête Champêtre de Madranges Madranges

Fête Champêtre de Madranges Madranges samedi 22 août 2026.

Adresse
Route du Lonzac
Ville
19470 Madranges
Département
Corrèze
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Madranges

Fête Champêtre de Madranges

Route du Lonzac Madranges Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Le Comité des fêtes de Madranges vous invite à sa fête Champêtre Animations, restauration, programme à venir.
Feu d’artifice tiré vers 22h30.   .

Route du Lonzac Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 13 07 85 

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English : Fête Champêtre de Madranges

L’événement Fête Champêtre de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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