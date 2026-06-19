Fête Champêtre de Madranges Madranges
Fête Champêtre de Madranges Madranges samedi 22 août 2026.
Madranges
Fête Champêtre de Madranges
Route du Lonzac Madranges Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes de Madranges vous invite à sa fête Champêtre Animations, restauration, programme à venir.
Feu d’artifice tiré vers 22h30. .
Route du Lonzac Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 13 07 85
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English : Fête Champêtre de Madranges
L’événement Fête Champêtre de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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