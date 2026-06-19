Les Foulées de Madranges Madranges
Les Foulées de Madranges Madranges dimanche 23 août 2026.
Madranges
Les Foulées de Madranges
Madranges Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Au programme Trail 5, 13, 21 kms + randonnées + parcours enfants.
Départ terrain de la fête
Le casse-croûte est gratuit pour les participants, buvette sur place .
Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Foulées de Madranges
L’événement Les Foulées de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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