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Les Foulées de Madranges Madranges

Les Foulées de Madranges Madranges

Les Foulées de Madranges Madranges dimanche 23 août 2026.

Ville
19470 Madranges
Département
Corrèze
Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Madranges

Les Foulées de Madranges

Madranges Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Au programme Trail 5, 13, 21 kms + randonnées + parcours enfants.
Départ terrain de la fête
Le casse-croûte est gratuit pour les participants, buvette sur place   .

Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Les Foulées de Madranges

L’événement Les Foulées de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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