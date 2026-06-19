Madranges

Les Foulées de Madranges

Madranges Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Au programme Trail 5, 13, 21 kms + randonnées + parcours enfants.

Départ terrain de la fête

Le casse-croûte est gratuit pour les participants, buvette sur place .

Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Foulées de Madranges

L’événement Les Foulées de Madranges Madranges a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze