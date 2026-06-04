Dun-le-Poëlier

Fête champêtre

Dun-le-Poëlier Indre

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’association Dun Loisirs organise sa fête champêtre à l’étang communal !

Structure gonflable gratuite, crêpes, buvette avec bière artisanale. En soirée à partir de 20h DJ H Event. Repas sur réservation au 06 68 99 14 19 ou 06 08 03 15 08. A 23 h feu d’artifice suivi. .

Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 99 14 19

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English :

The Dun Loisirs association organizes its fête champêtre at the communal pond!

L’événement Fête champêtre Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chabris Pays de Bazelle