Fête champêtre Dun-le-Poëlier
Fête champêtre Dun-le-Poëlier samedi 11 juillet 2026.
Dun-le-Poëlier
Fête champêtre
Dun-le-Poëlier Indre
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’association Dun Loisirs organise sa fête champêtre à l’étang communal !
Structure gonflable gratuite, crêpes, buvette avec bière artisanale. En soirée à partir de 20h DJ H Event. Repas sur réservation au 06 68 99 14 19 ou 06 08 03 15 08. A 23 h feu d’artifice suivi. .
Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 99 14 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Dun Loisirs association organizes its fête champêtre at the communal pond!
L’événement Fête champêtre Dun-le-Poëlier a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Chabris Pays de Bazelle
À voir aussi à Dun-le-Poëlier (Indre)
- Broc Dun’gue Dun-le-Poëlier 20 juin 2026