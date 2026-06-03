Fête communale avec Feu d’artifice La Jonchère
Fête communale avec Feu d’artifice La Jonchère dimanche 26 juillet 2026.
La Jonchère
Fête communale avec Feu d’artifice
La Jonchère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 23:30:00
Date(s) :
2026-07-26
.
La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 07 mairie@lajonchere.fr
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English :
L’événement Fête communale avec Feu d’artifice La Jonchère a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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