Fête communale avec Feu d’artifice La Jonchère dimanche 26 juillet 2026.

La Jonchère

Fête communale avec Feu d’artifice

La Jonchère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-26

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La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 07 mairie@lajonchere.fr

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English :

L’événement Fête communale avec Feu d’artifice La Jonchère a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral