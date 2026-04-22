Fête communale de Beaulieu Beaulieu
Fête communale de Beaulieu Beaulieu vendredi 17 juillet 2026.
Beaulieu
Fête communale de Beaulieu
Terrain communal Beaulieu Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
Le Comité des fêtes de Beaulieu vous invite à sa fête communale avec
Le vendredi, concours de pétanque en doublette (Inscription dès 19h)
Le samedi, à 14h course cycliste, à 17h animation jeux pour les enfants, à 20h, les Sonneurs et à 22h30 Feu d’artifice
Le dimanche de 6h30 à 18h: , vide-greniers (emplacement gratuit), ball-trap, manège, 11h30 harmonie de Randonnai, 12h vin d’honneur, 12h30 grillades méchoui (sur réservation max 100 pers ).
Les 3 jours Buvette et restauration sur place. .
Terrain communal Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 6 03 17 10 16 carion.olivier@gmail.com
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English : Fête communale de Beaulieu
L’événement Fête communale de Beaulieu Beaulieu a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche