Beaulieu

Pique-nique littéraire

Lieu-dit Le Bourg BEAULIEU Beaulieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Pique-nique littéraire proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.

Participation gratuite, ouverte à tous. Les lecteurs disposeront de cinq minutes pour lire le passage d’une oeuvre de leur choix (à l’exception de textes partisans ou contraires aux bonnes moeurs), dans un ouvrage qu’ils apporteront et qui restera à la disposition des participants pendant la rencontre. Repas partagé. .

Lieu-dit Le Bourg BEAULIEU Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 2 33 34 20 24

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English : Pique-nique littéraire

L’événement Pique-nique littéraire Beaulieu a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche