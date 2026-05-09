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Pique-nique littéraire Lieu-dit Le Bourg Beaulieu

Pique-nique littéraire Lieu-dit Le Bourg Beaulieu dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Bourg

Adresse : BEAULIEU

Ville : 61190 Beaulieu

Département : Orne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Beaulieu

Pique-nique littéraire

Lieu-dit Le Bourg BEAULIEU Beaulieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Pique-nique littéraire proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Participation gratuite, ouverte à tous. Les lecteurs disposeront de cinq minutes pour lire le passage d’une oeuvre de leur choix (à l’exception de textes partisans ou contraires aux bonnes moeurs), dans un ouvrage qu’ils apporteront et qui restera à la disposition des participants pendant la rencontre. Repas partagé.   .

Lieu-dit Le Bourg BEAULIEU Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 2 33 34 20 24 

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English : Pique-nique littéraire

L’événement Pique-nique littéraire Beaulieu a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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