Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay
Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay samedi 4 juillet 2026.
Viennay
Fête communale de Viennay et les associations
Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-04
La fête communale se déroulera le samedi 4 juillet 2026 au stade municipal, organisé par la municipalité et ses associations.
Au programme de cette journée
– Randonnée de 5 et 10 km
– Vide grenier sur réservation
– Pétanque concours doublette
– Marché des producteurs et ateliers
– Nombreuses animations gratuites pour les petits et grands
– Repas organisé par la municipalité, confectionné par le restaurant la Tambouille sur réservation
– Notre traditionnel bal populaire
– Feu d’artifice
Avec la participation de l’Abeille du Poitou, Cheval Rêvé, Eldorado Country Dance, la Pimentière, Festi’Noël, FCVG, l’APE, la Secouée, Vert l’essenCiel, Viennay Loisir, la Bouquinerie, Gym volontaire, GO’ELAN. .
Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 02 62
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English : Fête communale de Viennay et les associations
L’événement Fête communale de Viennay et les associations Viennay a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Parthenay Gâtine