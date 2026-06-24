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Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay

Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay

Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Stade Viennay
Adresse
3 Rue du Stade
Ville
79200 Viennay
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
9 9 Tarif réduit

Viennay

Fête communale de Viennay et les associations

Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :
2026-07-04

La fête communale se déroulera le samedi 4 juillet 2026 au stade municipal, organisé par la municipalité et ses associations.

Au programme de cette journée
– Randonnée de 5 et 10 km
– Vide grenier sur réservation
– Pétanque concours doublette
– Marché des producteurs et ateliers
– Nombreuses animations gratuites pour les petits et grands
– Repas organisé par la municipalité, confectionné par le restaurant la Tambouille sur réservation
– Notre traditionnel bal populaire
– Feu d’artifice

Avec la participation de l’Abeille du Poitou, Cheval Rêvé, Eldorado Country Dance, la Pimentière, Festi’Noël, FCVG, l’APE, la Secouée, Vert l’essenCiel, Viennay Loisir, la Bouquinerie, Gym volontaire, GO’ELAN.   .

Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 02 62 

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English : Fête communale de Viennay et les associations

L’événement Fête communale de Viennay et les associations Viennay a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Parthenay Gâtine