Fête communale de Viennay et les associations Stade Viennay Viennay samedi 4 juillet 2026.

Viennay

Fête communale de Viennay et les associations

Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

La fête communale se déroulera le samedi 4 juillet 2026 au stade municipal, organisé par la municipalité et ses associations.

Au programme de cette journée

– Randonnée de 5 et 10 km

– Vide grenier sur réservation

– Pétanque concours doublette

– Marché des producteurs et ateliers

– Nombreuses animations gratuites pour les petits et grands

– Repas organisé par la municipalité, confectionné par le restaurant la Tambouille sur réservation

– Notre traditionnel bal populaire

– Feu d’artifice

Avec la participation de l’Abeille du Poitou, Cheval Rêvé, Eldorado Country Dance, la Pimentière, Festi’Noël, FCVG, l’APE, la Secouée, Vert l’essenCiel, Viennay Loisir, la Bouquinerie, Gym volontaire, GO’ELAN. .

Stade Viennay 3 Rue du Stade Viennay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 02 62

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English : Fête communale de Viennay et les associations

L’événement Fête communale de Viennay et les associations Viennay a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Parthenay Gâtine