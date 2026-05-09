Quiers-sur-Bezonde

Fête communale et feu d’artifice

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Fête communale et feu d’artifice

Fête communale. Spectacle enfants, concerts, feu d’artifice, vide-greniers, restauration sur place. .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr

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English :

National Day

L’événement Fête communale et feu d’artifice Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GATINAIS SUD