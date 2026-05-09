Fête communale et feu d’artifice Quiers-sur-Bezonde
Fête communale et feu d’artifice Quiers-sur-Bezonde samedi 13 juin 2026.
Quiers-sur-Bezonde
Fête communale et feu d’artifice
Quiers-sur-Bezonde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Fête communale et feu d’artifice
Fête communale. Spectacle enfants, concerts, feu d’artifice, vide-greniers, restauration sur place. .
Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 mairie@quiers-sur-bezonde.fr
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English :
National Day
L’événement Fête communale et feu d’artifice Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-05-09 par OT GATINAIS SUD
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