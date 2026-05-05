Quiers-sur-Bezonde

Randonnée

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée

Randonnée. Inscription Place du hallier entre 6h30 et 10h. 3 parcours 7km 3€,14km 4€, 22km 5€. Ravitaillement sur tous les parcours. Gratuit pour les moins de 12 ans. Minoration de 1€ pour les licenciés FFRandonnée. Verre de l’amitié à l’arrivée. Renseignements 06 19 45 07 81 .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 19 45 07 81

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English :

L’événement Randonnée Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD