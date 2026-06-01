Loueuse

Fête communale

rue du fay Loueuse Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A loueuse le 21 juin 2026 fête communale avec barbecue géant, vide greniers, exposition de véhicules anciens, concours de tir, le tout dans un espace verdoyant.

A loueuse le 21 juin 2026 fête communale avec barbecue géant, vide greniers, exposition de véhicules anciens, concours de tir, le tout dans un espace verdoyant. .

rue du fay Loueuse 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 75 14 10 92 comitedesfetesdeloueuse@gmail.com

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English :

In Loueuse on June 21, 2026, a town festival with giant barbecue, garage sale, vintage car show, shooting competition, all in a green setting.

L’événement Fête communale Loueuse a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Picardie Verte