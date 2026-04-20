Ramonchamp

Fête d’autan et marché artisanal

Rue des brasseries Ramonchamp Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Tout est là, comme avant ! Découverte de métiers anciens, animation par les Troubadours, jeux en bois, marché artisanal, démonstration de fauchage et de bûcheronnage, mini ferme et balade en calèche poney. Repas: cochon à la broche, sur réservation. Buvette sur place.Tout public

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Rue des brasseries Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est assominuitpile@gmail.com

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English :

It’s all there, just as it was before! Discover old trades, entertainment by the Troubadours, wooden games, craft market, mowing and lumbering demonstration, mini-farm and pony carriage ride. Meal: pig on the spit, by reservation. Refreshments on site.

L’événement Fête d’autan et marché artisanal Ramonchamp a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES