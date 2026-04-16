Marche populaire de montagne Ferme du Dahu Barbu Ramonchamp
Marche populaire de montagne Ferme du Dahu Barbu Ramonchamp dimanche 14 juin 2026.
Ramonchamp
Marche populaire de montagne
Ferme du Dahu Barbu 15 la Colline Ramonchamp Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
6ème Marche populaire de montagne organisée par les associations de Ramonchamp au départ de la Ferme du Dahu Barbu. 3 parcours proposés 7, 10 et 20 km. Itinéraire: Les cents sous Beulotte St Laurent Sentier des poissons Étang noir Sentier des Étangs Le pré martin GrammontTout public
.
Ferme du Dahu Barbu 15 la Colline Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est +33 6 77 28 90 49 societedesfetes88160@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6th popular mountain walk organized by Ramonchamp associations, starting from the Ferme du Dahu Barbu. 3 routes: 7, 10 and 20 km. Route: Les cents sous Beulotte St Laurent Sentier des poissons Étang noir Sentier des Étangs Le pré martin Grammont
L’événement Marche populaire de montagne Ramonchamp a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Ramonchamp (Vosges)
- Fête d’autan et marché artisanal Ramonchamp 28 juin 2026