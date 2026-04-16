Marche populaire de montagne Ferme du Dahu Barbu Ramonchamp

Ramonchamp

Marche populaire de montagne

Ferme du Dahu Barbu 15 la Colline Ramonchamp Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

6ème Marche populaire de montagne organisée par les associations de Ramonchamp au départ de la Ferme du Dahu Barbu. 3 parcours proposés 7, 10 et 20 km. Itinéraire: Les cents sous Beulotte St Laurent Sentier des poissons Étang noir Sentier des Étangs Le pré martin GrammontTout public

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Ferme du Dahu Barbu 15 la Colline Ramonchamp 88160 Vosges Grand Est +33 6 77 28 90 49 societedesfetes88160@gmail.com

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English :

6th popular mountain walk organized by Ramonchamp associations, starting from the Ferme du Dahu Barbu. 3 routes: 7, 10 and 20 km. Route: Les cents sous Beulotte St Laurent Sentier des poissons Étang noir Sentier des Étangs Le pré martin Grammont

L’événement Marche populaire de montagne Ramonchamp a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES