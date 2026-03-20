Fête d’automne et du Potiron Salle du Montezan, jardin collectif Montperreux
Fête d’automne et du Potiron Salle du Montezan, jardin collectif Montperreux dimanche 11 octobre 2026.
Fête d’automne et du Potiron
Salle du Montezan, jardin collectif 1 rue du comice Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Concours, histoires, découverts nature.
Programme complet à venir. .
Salle du Montezan, jardin collectif 1 rue du comice Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesmontperreux@gmail.com
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English : Fête d’automne et du Potiron
L’événement Fête d’automne et du Potiron Montperreux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS