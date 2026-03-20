Fête d’automne et du Potiron Salle du Montezan, jardin collectif Montperreux

Fête d’automne et du Potiron

Salle du Montezan, jardin collectif 1 rue du comice Montperreux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Concours, histoires, découverts nature.

Programme complet à venir. .

Salle du Montezan, jardin collectif 1 rue du comice Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesmontperreux@gmail.com

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English : Fête d’automne et du Potiron

L’événement Fête d’automne et du Potiron Montperreux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS