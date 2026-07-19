Informations pratiques

Montperreux

Concert du Lac Mozart

Eglise Sainte-Madeleine Montperreux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Pour ouvrir cette première édition des Concerts du Lac, l’Ensemble Cristofori vous invite à découvrir l’univers intime de Wolfgang Amadeus Mozart dans le cadre exceptionnel de l’église Sainte-Madeleine de Montperreux.

Dominant le lac Saint-Point, cette église au riche décor baroque offre un écrin privilégié aux sonorités délicates du pianoforte historique et à l’art du lied. Le programme réunit quelques-unes des plus belles pages de Mozart pour pianoforte seul et pour voix, alternant fantaisies, rondo et lieder d’une rare sensibilité.

Interprétés par le ténor Jan Kobow, l’un des grands spécialistes du lied, et Arthur Schoonderwoerd sur un pianoforte Anton Walter (vers 1795), ces chefs-d’œuvre retrouvent les couleurs et les équilibres sonores que Mozart lui-même connaissait à Vienne.

Une invitation à redécouvrir Mozart dans l’intimité de la musique de chambre, au cœur du patrimoine du Haut-Doubs. .

Eglise Sainte-Madeleine Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du Lac Mozart

L’événement Concert du Lac Mozart Montperreux a été mis à jour le 2026-07-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS