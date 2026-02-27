Montperreux

Fête du village de Montperreux

Espace loisirs Montperreux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fête du village de Montperreux.

Spectacle DJ et nombreuses animations. .

Espace loisirs Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesmontperreux@gmail.com

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English : Fête du village de Montperreux

L’événement Fête du village de Montperreux Montperreux a été mis à jour le 2026-02-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS