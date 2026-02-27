Fête du village de Montperreux Montperreux
Fête du village de Montperreux Montperreux dimanche 19 juillet 2026.
Montperreux
Fête du village de Montperreux
Espace loisirs Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Fête du village de Montperreux.
Spectacle DJ et nombreuses animations. .
Espace loisirs Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesmontperreux@gmail.com
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English : Fête du village de Montperreux
L’événement Fête du village de Montperreux Montperreux a été mis à jour le 2026-02-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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