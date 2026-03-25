Festival lyrique de Montperreux La Masterclass en concert Montperreux
Festival lyrique de Montperreux La Masterclass en concert Montperreux vendredi 10 juillet 2026.
Montperreux
Festival lyrique de Montperreux La Masterclass en concert
Église Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les participants à la Masterclass donneront un port pourri de pièces travaillées durant la semaine accompagnés par Antoine PALLOC au piano. .
Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org
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English : Festival lyrique de Montperreux La Masterclass en concert
L’événement Festival lyrique de Montperreux La Masterclass en concert Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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