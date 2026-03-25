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Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï Rue de l’Église Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï Rue de l’Église Montperreux jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Eglise

Ville : 25160 Montperreux

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï

Rue de l’Église Eglise Montperreux Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert baroque avec Pierre Gennaï (baryton), Clément Stagnol (luth) et Louise Bouedo (viole).
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson, en ligne ou sur place.   .

Rue de l’Église Eglise Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@festival-montperreux.com

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English : Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï

L’événement Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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