Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï Rue de l’Église Montperreux

Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï

Rue de l’Église Eglise Montperreux Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert baroque avec Pierre Gennaï (baryton), Clément Stagnol (luth) et Louise Bouedo (viole).

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson, en ligne ou sur place. .

Rue de l’Église Eglise Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.com

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English : Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï

L’événement Festival lyrique de Montperreux Carte blanche à Pierre Gennaï Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS