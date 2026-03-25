Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Récital

Église Montperreux Doubs

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Récital Natalie Dessay Oiseaux de Passage.

Accompagnée par Philippe Cassard au piano.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson, en ligne ou sur place le soir du spectacle. .

Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org

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English : Festival lyrique de Montperreux Récital

L’événement Festival lyrique de Montperreux Récital Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS