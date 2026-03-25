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Festival lyrique de Montperreux Récital Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Récital Montperreux samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Église

Ville : 25160 Montperreux

Département : Doubs

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montperreux

Festival lyrique de Montperreux Récital

Église Montperreux Doubs

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Récital Natalie Dessay Oiseaux de Passage.
Accompagnée par Philippe Cassard au piano.
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier et de Malbuisson, en ligne ou sur place le soir du spectacle.   .

Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@festival-montperreux.org

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English : Festival lyrique de Montperreux Récital

L’événement Festival lyrique de Montperreux Récital Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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