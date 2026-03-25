Festival lyrique de Montperreux Concert des lauréats Montperreux
Festival lyrique de Montperreux Concert des lauréats Montperreux dimanche 5 juillet 2026.
Montperreux
Festival lyrique de Montperreux Concert des lauréats
Église Montperreux Doubs
Tarif : 100 – 100 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Lauréats du concours International de la mélodie de Gordes
Amélie Debuiche (mezzo-soprano), Paul-Louis Barlet (baryton), Pierre Vénissac (piano).
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Malbuisson et de Pontarlier (à venir), en ligne ou sur place le soir du spectacle. .
Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org
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English : Festival lyrique de Montperreux Concert des lauréats
L’événement Festival lyrique de Montperreux Concert des lauréats Montperreux a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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