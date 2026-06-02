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Vide Grenier rue de la chapelle Montperreux

Vide Grenier rue de la chapelle Montperreux dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : rue de la chapelle

Adresse : Belvédère

Ville : 25160 Montperreux

Département : Doubs

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montperreux

Vide Grenier

rue de la chapelle Belvédère Montperreux Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Vide grenier organisé par le comité de jumelage de Chaudron-Chaon-Montperreux, buvette et petite restauration.   .

rue de la chapelle Belvédère Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 42 86 37 

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English :

L’événement Vide Grenier Montperreux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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