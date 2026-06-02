Vide Grenier rue de la chapelle Montperreux
Vide Grenier rue de la chapelle Montperreux dimanche 5 juillet 2026.
Montperreux
Vide Grenier
rue de la chapelle Belvédère Montperreux Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier organisé par le comité de jumelage de Chaudron-Chaon-Montperreux, buvette et petite restauration. .
rue de la chapelle Belvédère Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 42 86 37
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English :
L’événement Vide Grenier Montperreux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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