Vide Grenier rue de la chapelle Montperreux

Montperreux

Vide Grenier

rue de la chapelle Belvédère Montperreux Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par le comité de jumelage de Chaudron-Chaon-Montperreux, buvette et petite restauration. .

rue de la chapelle Belvédère Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 42 86 37

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English :

L’événement Vide Grenier Montperreux a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS