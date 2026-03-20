Festival lyrique de Montperreux

Montperreux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04

Le Festival Lyrique de Montperreux est un festival de récital de musique classique et contemporaine, qui a lieu chaque été à Montperreux, village situé au bord du Lac de Saint-Point dans le Doubs.

Programmation à venir. .

Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival lyrique de Montperreux

L’événement Festival lyrique de Montperreux Montperreux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS