Festival lyrique de Montperreux Montperreux
Festival lyrique de Montperreux Montperreux samedi 4 juillet 2026.
Festival lyrique de Montperreux
Montperreux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04
Le Festival Lyrique de Montperreux est un festival de récital de musique classique et contemporaine, qui a lieu chaque été à Montperreux, village situé au bord du Lac de Saint-Point dans le Doubs.
Programmation à venir. .
Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@festival-montperreux.org
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English : Festival lyrique de Montperreux
L’événement Festival lyrique de Montperreux Montperreux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS