Fête de Bouillancourt en Séry Bouillancourt-en-Séry
Fête de Bouillancourt en Séry Bouillancourt-en-Séry samedi 25 juillet 2026.
Fête de Bouillancourt en Séry
Rue Derrière l’Église Bouillancourt-en-Séry Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
Du 26 au 28 Juillet
Fête locale de Bouillancourt-en-Séry Comité des fêtes
Au programme
– Samedi 26
Brocante de 8h00 à 16h30 70 exposants tiendront leurs stands au cœur de la Grande rue Emplacement gratuit
Inscriptions obligatoire auprès du Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41
Restauration et buvette à la salle des fêtes
Course cycliste
– Dimanche 27 Animations de rues Feu d’artifice
Attraction foraine sur les 3 jours
Infos supplémentaires 06 46 38 70 39
Du 26 au 28 Juillet
Fête locale de Bouillancourt-en-Séry Comité des fêtes
Au programme
– Samedi 26
Brocante de 8h00 à 16h30 70 exposants tiendront leurs stands au cœur de la Grande rue Emplacement gratuit
Inscriptions obligatoire auprès du Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41
Restauration et buvette à la salle des fêtes
Course cycliste
– Dimanche 27 Animations de rues Feu d’artifice
Attraction foraine sur les 3 jours
Infos supplémentaires 06 46 38 70 39 .
Rue Derrière l’Église Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 46 38 70 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 26th to 28th
Bouillancourt-en-Séry local festival Comité des fêtes
Program:
– Saturday 26th
Brocante from 8.00 am to 4.30 pm ? 70 exhibitors will set up their stalls in the heart of the Grande rue Free space
Registration required with the Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41
Catering and refreshments in the village hall
Cycle race
– Sunday 27: Street entertainment Fireworks display
Fairground attractions on all 3 days
Further information: 06 46 38 70 39
L’événement Fête de Bouillancourt en Séry Bouillancourt-en-Séry a été mis à jour le 2019-07-04 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle