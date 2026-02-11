Fête de Bouillancourt en Séry

Rue Derrière l’Église Bouillancourt-en-Séry Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

Du 26 au 28 Juillet

Fête locale de Bouillancourt-en-Séry Comité des fêtes

Au programme

– Samedi 26

Brocante de 8h00 à 16h30 70 exposants tiendront leurs stands au cœur de la Grande rue Emplacement gratuit

Inscriptions obligatoire auprès du Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41

Restauration et buvette à la salle des fêtes

Course cycliste

– Dimanche 27 Animations de rues Feu d’artifice

Attraction foraine sur les 3 jours

Infos supplémentaires 06 46 38 70 39

Du 26 au 28 Juillet

Fête locale de Bouillancourt-en-Séry Comité des fêtes

Au programme

– Samedi 26

Brocante de 8h00 à 16h30 70 exposants tiendront leurs stands au cœur de la Grande rue Emplacement gratuit

Inscriptions obligatoire auprès du Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41

Restauration et buvette à la salle des fêtes

Course cycliste

– Dimanche 27 Animations de rues Feu d’artifice

Attraction foraine sur les 3 jours

Infos supplémentaires 06 46 38 70 39 .

Rue Derrière l’Église Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 46 38 70 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From July 26th to 28th

Bouillancourt-en-Séry local festival Comité des fêtes

Program:

– Saturday 26th

Brocante from 8.00 am to 4.30 pm ? 70 exhibitors will set up their stalls in the heart of the Grande rue Free space

Registration required with the Comité des Fêtes Emilie FOLLAIN 06 03 65 57 41

Catering and refreshments in the village hall

Cycle race

– Sunday 27: Street entertainment Fireworks display

Fairground attractions on all 3 days

Further information: 06 46 38 70 39

L’événement Fête de Bouillancourt en Séry Bouillancourt-en-Séry a été mis à jour le 2019-07-04 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle