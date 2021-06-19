Fête de Bruch 2026 Bruch
Fête de Bruch 2026 Bruch vendredi 19 juin 2026.
Bruch
Fête de Bruch 2026
Bruch Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Le comité des fêtes de Bruch vous invite à la fête de Bruch en juin !
Au programme
Vendredi 19 juin 21h
Concours de belote au Café de la Paix.
Samedi 20 juin
9h45 Randonnée
Parcours pour les marcheurs, en famille ou entre amis, afin de profiter d’un moment de détente et de découverte.
12h Apéritif
18h Quilles
19h30 Apéritif repas et animation musicale
Dimanche 21 juin
8h Vide-greniers
Une journée placée sous le signe de la chine et des bonnes affaires.
12h Repas grillades salade de pâtes frites
14h30 Concours de pétanque en doublette
4 parties pour les licenciés et les amateurs.
20h Repas basque
Axoa de veau accompagné de gâteau basque et café.
Tout au long du week-end, profitez également de jeux pour enfants et d’une ambiance authentique au cœur du village de Bruch. .
Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 25 54
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English : Fête de Bruch 2026
L’événement Fête de Bruch 2026 Bruch a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de l’Albret
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