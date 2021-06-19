Bruch

Fête de Bruch 2026

Bruch Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Le comité des fêtes de Bruch vous invite à la fête de Bruch en juin !

Au programme

Vendredi 19 juin 21h

Concours de belote au Café de la Paix.

Samedi 20 juin

9h45 Randonnée

Parcours pour les marcheurs, en famille ou entre amis, afin de profiter d’un moment de détente et de découverte.

12h Apéritif

18h Quilles

19h30 Apéritif repas et animation musicale

Dimanche 21 juin

8h Vide-greniers

Une journée placée sous le signe de la chine et des bonnes affaires.

12h Repas grillades salade de pâtes frites

14h30 Concours de pétanque en doublette

4 parties pour les licenciés et les amateurs.

20h Repas basque

Axoa de veau accompagné de gâteau basque et café.

Tout au long du week-end, profitez également de jeux pour enfants et d’une ambiance authentique au cœur du village de Bruch. .

Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 25 54

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English : Fête de Bruch 2026

L’événement Fête de Bruch 2026 Bruch a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de l’Albret