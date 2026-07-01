Fête de Budange 2026 rue du Justemont Fameck

Informations pratiques

Fameck

Fête de Budange 2026

rue du Justemont Terrain de foot Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-25 23:45:00

Date(s) :

2026-07-24

Pour cette édition 2026, profitez d’un week-end festif placé sous le signe de la convivialité avec une nouveauté une soirée Afterwork pour bien démarrer les festivités.

Au programme soirées dansantes, restauration et buvette, spécialité de jambon à la broche cuit sur place le samedi soir, sans oublier un feu d’artifice qui viendra clôturer la journée. Tout au long du week-end, les forains seront également présents avec leurs manèges et stands pour le plaisir des petits comme des grands.

Un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis.Tout public

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rue du Justemont Terrain de foot Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 54 54 22 57 contact@amisdebudange.fr

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English :

For the 2026 edition, enjoy a festive weekend filled with fun and camaraderie, featuring a new addition: an after-work party to kick off the festivities.

On the program: dance parties, food and drinks, a specialty of spit-roasted ham cooked on-site on Saturday evening, and, of course, a fireworks display to close out the day. Throughout the weekend, carnival vendors will also be on hand with their rides and booths to delight young and old alike.

A warm and welcoming event to enjoy with family or friends.

L’événement Fête de Budange 2026 Fameck a été mis à jour le 2026-07-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME