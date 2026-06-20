FETE DE CANET Canet
FETE DE CANET Canet vendredi 10 juillet 2026.
Canet
FETE DE CANET
Avenue du Pont Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-10
À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !
À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !
Au programme
10 et 11 juillet, de 18h à 1h > 5 dj sets
12 juillet, de 18h à 1h > Concert Magic Live Band
13 juillet, rdv à 21h devant la mairie > Retraite aux flambeaux avec la fanfare de Canet
14 juillet
De 10h à 12h > Jeux pour enfants
À 11h30 > Peña
À 12h > Apéritif républicain
À 15h > Concours de pétanque
À 20h > Repas + concert des ZICOS
15 juillet, à 20h concert Alméras et feu d’artifice .
Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40
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English : FETE DE CANET
%C0 To celebrate the national holiday, the town of Canet is organizing %E9v%E9nements all week long for people of all ages!
L’événement FETE DE CANET Canet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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