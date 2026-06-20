Canet

FETE DE CANET

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-10

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !

Au programme

10 et 11 juillet, de 18h à 1h > 5 dj sets

12 juillet, de 18h à 1h > Concert Magic Live Band

13 juillet, rdv à 21h devant la mairie > Retraite aux flambeaux avec la fanfare de Canet

14 juillet

De 10h à 12h > Jeux pour enfants

À 11h30 > Peña

À 12h > Apéritif républicain

À 15h > Concours de pétanque

À 20h > Repas + concert des ZICOS

15 juillet, à 20h concert Alméras et feu d’artifice .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40

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English : FETE DE CANET

%C0 To celebrate the national holiday, the town of Canet is organizing %E9v%E9nements all week long for people of all ages!

L’événement FETE DE CANET Canet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS