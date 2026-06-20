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FETE DE CANET Canet

FETE DE CANET Canet

FETE DE CANET Canet vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Avenue du Pont
Ville
34800 Canet
Département
Hérault
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Tarif

Canet

FETE DE CANET

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-10

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !
À l’occasion de la fête nationale, la ville de Canet organise des événements tout au long de la semaine pour les grands et les petits !

Au programme
10 et 11 juillet, de 18h à 1h > 5 dj sets
12 juillet, de 18h à 1h > Concert Magic Live Band
13 juillet, rdv à 21h devant la mairie > Retraite aux flambeaux avec la fanfare de Canet

14 juillet
De 10h à 12h > Jeux pour enfants
À 11h30 > Peña
À 12h > Apéritif républicain
À 15h > Concours de pétanque
À 20h > Repas + concert des ZICOS

15 juillet, à 20h concert Alméras et feu d’artifice   .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40 

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English : FETE DE CANET

%C0 To celebrate the national holiday, the town of Canet is organizing %E9v%E9nements all week long for people of all ages!

L’événement FETE DE CANET Canet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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