Canet

LUNCH.

Canet Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28

Une dînette en plein air proposée par le Domaine de la Dourbie. En tête-à-tête ou en groupe, autour d’une table ombragée au beau milieu d’arbres centenaires, profitez d’un moment hors du temps, autour d’une planche à partager gourmande et sourcée chez des producteurs locaux. Le tout arrosé de vin bio de qualité au son du chant des cigales. Dégustation dans le caveau et balade dans les vignes.

Une dînette en plein air proposée par le Domaine de la Dourbie. En tête-à-tête ou en groupe, autour d’une table ombragée au beau milieu d’arbres centenaires, profitez d’un moment hors du temps, autour d’une planche à partager gourmande et sourcée chez des producteurs locaux. Le tout arrosé de vin bio de qualité au son du chant des cigales. Dégustation dans le caveau et balade dans les vignes. .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 45 44 61 51 barbara@ladourbie.fr

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English :

Domaine de la Dourbie offers an open-air dinner party. Whether you’re one-to-one or in a group, enjoy a timeless moment around a shady table surrounded by century-old trees, with a gourmet sharing board sourced from local producers. All washed down with quality organic wine to the sound of the cicadas. Tasting in the cellar and stroll through the vineyards.

L’événement LUNCH. Canet a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS