PARLONS ÉMOTIONS Canet
PARLONS ÉMOTIONS Canet mercredi 10 juin 2026.
Canet
PARLONS ÉMOTIONS
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Samantha Noiret vous présente son univers et ses ouvrages, lors d’une rencontre consacrée aux émotions et au cheminement personnel.
Installée à Canet, Samantha Noiret vous présente son univers et ses ouvrages, lors d’une rencontre consacrée aux émotions et au cheminement personnel. À travers ses deux livres, elle aborde notamment la question du deuil, du vécu émotionnel et des ressources pour traverser les épreuves de la vie.
Public Adulte | Durée 1h
Gratuit
Animé par Samantha Noiret .
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74
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English :
Samantha Noiret introduces you to her world and her books, during a meeting devoted to emotions and personal development.
L’événement PARLONS ÉMOTIONS Canet a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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