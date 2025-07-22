Canet

PARLONS ÉMOTIONS

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Samantha Noiret vous présente son univers et ses ouvrages, lors d’une rencontre consacrée aux émotions et au cheminement personnel.

Installée à Canet, Samantha Noiret vous présente son univers et ses ouvrages, lors d’une rencontre consacrée aux émotions et au cheminement personnel. À travers ses deux livres, elle aborde notamment la question du deuil, du vécu émotionnel et des ressources pour traverser les épreuves de la vie.

Public Adulte | Durée 1h

Gratuit

Animé par Samantha Noiret .

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 21 74

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English :

Samantha Noiret introduces you to her world and her books, during a meeting devoted to emotions and personal development.

L’événement PARLONS ÉMOTIONS Canet a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS