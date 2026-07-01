Fête de Champsac Champsac
samedi 18 juillet 2026 · Champsac
Informations pratiques
Champsac
Fête de Champsac
City Parc de Champsac Champsac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez faire la fête à Champsac ! Au programme concours de pétanque, inscription à partir de 13h30, soirée espagnole avec au repas moules frites à l’espagnol à volonté à partir de 18h, buvette et restauration sur place. Pour finir la journée, une soirée animé par DJ Bappel et un grand feu d’artifice à 23h ! .
City Parc de Champsac Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 86 95 75
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English : Fête de Champsac
L’événement Fête de Champsac Champsac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Ouest Limousin