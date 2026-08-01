vendredi 28 août 2026 · à la salle des fêtes du village · Cieutat

Informations pratiques

Cieutat

Fête de Cieutat

à la salle des fêtes du village CIEUTAT Cieutat Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-28

À Cieutat, la fête de la Saint-Barthélémy anime le village du 28 au 31 août concert, cantèra, jeux, pétanque, messe, repas animé, bals gratuits, aubades et concerts. Restauration et buvette sur place selon les jours.

Programme

Vendredi 28 août

19h30 concert de chants traditionnels à l’église

21h cantèra à la salle des fêtes — buvette et assiettes de tapas sur place

Samedi 29 août

10h30 jeux d’enfants au terrain de foot

14h30 concours de pétanque en doublette (sans engagement)

18h30 messe patronale

19h30 apéritif et repas animé par Los Bambolayres (places limitées)

00h-4h bal avec le podium SystèmeD

Dimanche 30 août

12h dépôt de gerbes au monument aux morts

12h30 apéritif

13h départ des aubades

19h apéritif animé par Oyana

Restauration par le food truck O’truck

21h concert avec Welcome Trio

Lundi 31 août

12h apéritif

14h30 concours de pétanque en doublette (sans engagement)

19h apéritif

23h bal avec le podium La Bomba

Menu (repas du samedi soir)

Entrée adultes jambon melon, ou porc mariné avec pommes de terre champêtre

Entrée enfants (-12 ans) jambon melon, ou saucisse avec frites

Dessert

Réservations jusqu’au 25/08 .

à la salle des fêtes du village CIEUTAT Cieutat 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 31 42 11

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English :

%C0 In Cieutat, the Saint-Barthélemy Festival brings the village to life from August 28 to 31: concerts, cantéra, games, pétanque, Mass, a festive meal, free dances, early-morning serenades, and concerts. Food and refreshments available on site on select days.

L’événement Fête de Cieutat Cieutat a été mis à jour le 2026-08-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65