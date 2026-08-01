Fête de Cieutat à la salle des fêtes du village Cieutat
vendredi 28 août 2026 · à la salle des fêtes du village · Cieutat
Informations pratiques
Cieutat
Fête de Cieutat
à la salle des fêtes du village CIEUTAT Cieutat Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-28
À Cieutat, la fête de la Saint-Barthélémy anime le village du 28 au 31 août concert, cantèra, jeux, pétanque, messe, repas animé, bals gratuits, aubades et concerts. Restauration et buvette sur place selon les jours.
Programme
Vendredi 28 août
19h30 concert de chants traditionnels à l’église
21h cantèra à la salle des fêtes — buvette et assiettes de tapas sur place
Samedi 29 août
10h30 jeux d’enfants au terrain de foot
14h30 concours de pétanque en doublette (sans engagement)
18h30 messe patronale
19h30 apéritif et repas animé par Los Bambolayres (places limitées)
00h-4h bal avec le podium SystèmeD
Dimanche 30 août
12h dépôt de gerbes au monument aux morts
12h30 apéritif
13h départ des aubades
19h apéritif animé par Oyana
Restauration par le food truck O’truck
21h concert avec Welcome Trio
Lundi 31 août
12h apéritif
14h30 concours de pétanque en doublette (sans engagement)
19h apéritif
23h bal avec le podium La Bomba
Menu (repas du samedi soir)
Entrée adultes jambon melon, ou porc mariné avec pommes de terre champêtre
Entrée enfants (-12 ans) jambon melon, ou saucisse avec frites
Dessert
Réservations jusqu’au 25/08 .
à la salle des fêtes du village CIEUTAT Cieutat 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 31 42 11
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English :
%C0 In Cieutat, the Saint-Barthélemy Festival brings the village to life from August 28 to 31: concerts, cantéra, games, pétanque, Mass, a festive meal, free dances, early-morning serenades, and concerts. Food and refreshments available on site on select days.
L’événement Fête de Cieutat Cieutat a été mis à jour le 2026-08-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65